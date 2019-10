Animalistas denunciarán a los dueños de Petardo

La presidente de la Confederación Social Animalista "Somos tu voz", Silveria Laureano, anunció el miércoles que presentará una denuncia por el maltrato al can "Petardo", tras el anuncio de la oposición de una nueva gira de viajes a nivel nacional a la que será sometido como parte de la campaña política por el No para el referendo del 21 de febrero próximo.



"Vamos a realizar la denuncia como institución protectora de animales ante las autoridades pertinentes para que nos ayuden a intervenir en este caso y rescatarlo, ya que sus propietarios están abusando y vulnerando sus derechos como ser vivo.



La Ley 700 establece que a pesar de que sea uno dueño, éste no puede explotar a un animal con fines gananciales o particulares a ciertas personas o grupos ", dijo la activista, citada en un boletín institucional.



Según el documento, Laureano lamentó que "Petardo" nuevamente sea sometido a largas horas de viaje, que en algunos casos superan las 10 horas en flota y pueden llegar hasta 20 horas, como es el trayecto de Potosí a Santa Cruz, para luego, ser expuesto en los actos de campaña, soportando el estrés causado por el bullicio de la gente.



La activista explicó que la Ley 700 establece en el artículo 6, la prohibición de "someter a los animales a trabajos por encima de su resistencia o capacidad, al punto de causarles enfermedades o la muerte y el traslado de animales con procedimientos que impliquen crueldad, malos tratos, fatiga y carencia de descanso".



Petardo es el perro que acompañó a los marchistas del Comité Cívico de Potosí en su visita a La Paz, en julio pasado, y causó la simpatía entre la ciudadanía, por lo que su imagen es utilizada por la oposición en la campaña política contra la repostulación a un nuevo mandato del presidente Evo Morales.