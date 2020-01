Preparan ‘armas’ para revertir fallo

No aceptan la resolución del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD). La dirigencia de The Strongest y el entrenador César Farías alistan la documentación para apelar al fallo que sanciona al venezolano con dos años de suspensión. Fue acusado de agredir al dirigente de Oriente Petrolero Benjamín Saucedo. Desde el reinicio del trabajo en Achumani no se ha presentado.

Farías confirmó que se defenderá, pero no dio más detalles de los argumentos que presentará para anular el duro castigo. Mientras que la directiva atigrada se reunió la noche de este miércoles para acordar cuál será el procedimiento que seguirán. Se espera que entre este jueves y este viernes finalicen la defensa, ya que el plazo vence el sábado.

“De manera genérica podemos señalar que contiene 3 o 4 aspectos que los profundizaremos en el transcurso de estos días, son agravios hasta en la definición del hecho (agresión)”, dijo Luis Velasco a Página Siete, abogado e integrante de la dirigencia atigrada. Además de Velasco, Gastón Uribe es otro jurista que apoya en este proceso, pero ambos están encabezados por Martín Iturri.

No se presenta

Farías no ha comandado el trabajo en los últimos días para evitar cualquier sanción al club, ya que el fallo determina que no puede dirigir por dos años en Bolivia. A la espera de una solución, la institución atigrada tratará de retener a Farías para que siga al mando del plantel y pueda dirigir los compromisos de la Liga sin problemas.