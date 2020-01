Bloque crítico a Evo reclama por la democracia y la libertad

Propiciar el encuentro no fue sencillo. Los líderes de la oposición, dos expresidentes y un exvicepresidente de Bolivia trabajaron durante seis meses para lograr un acuerdo y firmar un documento, después de tres intentos frustrados, en el que exigen al Gobierno que desista de la persecución en contra de los opositores, que se respete el resultado del referéndum en que ganó el No a la repostulación y que se conforme una comisión independiente para evaluar de forma vincultante a los candidatos a magistrados del Órgano Judicial.



Los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas; el gobernador de Santa Cruz y jefe de Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas; el alcalde de La Paz y líder de SOL.BO), Luis Revilla; y el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, suscribieron en la ciudad de La Paz el pronunciamiento conjunto por la democracia y la libertad en el país, que sorprendió al Gobierno. Entre todos suman más de 100 procesos judiciales en su contra.

En el documento, los opositores, además, incluyen una crítica por la designación de vocales electorales departamentales, a quienes consideran en su mayoría ‘afines’ al MAS y anticipan que denunciarán en instancias nacionales e internacionales las acciones gubernamentales que ponen en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia.



Según dirigentes políticos, el acuerdo opositor fue madurando después de la detención del exgobernador de Beni Ernesto Suárez, ocurrida el 16 de marzo, y de que el Tribunal Supremo de Justicia dictara medidas sustitutivas a Doria Medina, por un caso que se produjo en 1992. También influyó el encarcelamiento del exgobenador de Beni Carmelo Lens.

Articuladores

Según una fuente, el gobernador de Santa Cruz, que enfrenta 30 procesos, y el alcalde de La Paz, que encara unos 40 juicios, fueron los encargados de concertar con los políticos; por su lado, el expresidente Carlos Mesa gestionó acercamientos con Jorge Quiroga y Víctor Hugo Cárdenas.



Entre ellos hubo un pacto de silencio antes y después de la lectura del pronunciamiento. Ninguna de las seis personalidades iba a cobrar protagonismo, por eso se delegó a otra persona la lectura del contenido, mientras que ellos escuchaban atentamente. Finalizado el desgloce de las posturas, se levantaron de la mesa y posaron para la fotografía oficial; luego abandonaron el ambiente, pasaron a otro salón, conversaron por unos 10 minutos y después abandonaron presurosos el céntrico hotel paceño.

Jaime Navarro, dirigente de UN, dijo a EL DEBER que el acercamiento cobró cuerpo en charlas entre los niveles medios de las agrupaciones políticas y entornos de las exautoridades.

Si bien el bloque continuará en contacto, por ahora se pretende dejar aclarado que no se persigue un objetivo electoral. “Si algo no debe posicionarse es que esto es una alianza política”, dijo Costas antes de retornar a la capital cruceña.



Algo en lo que se hizo énfasis es en que no exista en Bolivia una crisis similar a la que se vive en

Venezuela con las protestas contra la administración de Nicolás Maduro, aunque se admite que la unidad es una copia al movimiento de opositores en ese país.



“Seguiremos haciendo gestiones y denuncias (...) Si la dictadura de Venezuela se consolida, aquí pasará algo parecido, inhabilitación de opositores, amordazar la prensa y buscar violar el referéndum del año pasado para perpetuar a Evo Morales en el poder; es el evento contagio de Venezuela que podría existir en Bolivia”, explicó Jorge Quiroga.



Navarro considera que la reunión entre Doria Medina, Revilla, Costas, Cárdenas, Quiroga y Mesa se constituye en una “alternativa democrática” sobre la que existe “gran expectativa” por parte de la población, pese a que ratificó que por el momento no se habla de pretensiones para participar en las próximas elecciones

El gobierno ve una acción de EEUU

El oficialismo respondió al nacimiento de un bloque crítico al presidente Evo Morales, acusándolo de seguir instrucciones de Estados Unidos y como un acuerdo de ‘políticos nostálgicos que extrañan la democracia pactada’.

"Sirvientes del imperio", "cachorros de dictadores", "separatistas", "vendepatrias" y "gonistas", fueron calificativos que desde el Gobierno surgieron tras la reunión que líderes políticos tuvieron en La Paz.

Autoridades relacionan el pronunciamiento de Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Victor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Luis Revilla y Samuel Doria Medina a una estrategia ideada por EEUU.

"Paradojas de la historia: Separatistas, gonistas y golpistas nos hablan de libertad y democracia. #LaDerechaNoPasará" (sic), escribió en su cuenta oficial en Twitter el ministro de la Presidencia, René Martínez.

Protagonistas

Rubén Costas

Gobernador de Santa Cruz

Técnico agrónomo

62 años / Santa Cruz de la Sierra



Por compra de camionetas

El Ministerio Público imputó al gobernador Costas y otras exautoridades departamentales por la compra, supuestamente irregular, de vehículos con dinero del IDH.

Terrenos del parque industrial

Enfrenta un proceso penal que siguen vecinos del Parque Industrial. Los terrenos que están ubicados entre el cuarto y quinto anillos, al este de la urbe cruceña, que la Gobernación cedió en calidad de comodato a empresas locales.

Juicios penales y coactivos

El gobernador cruceño, Rubén Costas, está arraigado y enfrenta al menos 30 procesos judiciales, entre penales, coactivos y civiles.

Víctor Hugo Cárdenas

Exvicepresidente De Bolivia

Socólogo / 66 años / La Paz



Estuvo en la capitalización

El Gobierno le inició un proceso porque formó parte de la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada que impulsó el proceso de capitalización de las empresas del Estado. Fue acusado de neoliberal.

Ocuparon su vivienda

El 7 de marzo de 2009, comunarios de Huatajata, afines al MAS, agredieron su propiedad privada, quemando todos los objetos que había en la casa y se atentó contra su esposa y algunos de sus hijos, los cuales también fueron amenazados.

Juicio de responsabilidades

En febrero de 2011, la Asamblea Legislativa solicitó un juicio de responsabilidades en su contra por la firma de contratos petroleros.

Samuel Doria Medina

Jefe Nacional de UN

Economista

59 años /La Paz



Líder opositor

El empresario y líder del opositor Unidad Nacional enfrenta unos 7 juicios. El último está en curso en el Tribunal Supremo de Justicia por el caso Focas (Formación de Capitales en Áreas Secundarias).

Caso Focas

Las autoridades reabrieron un hecho que data de 1992, cuando Bolivia recibió financiamiento de Estados Unidos para proyectos. Doria Medina, en su calidad de ministro de Planeamiento durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, dispuso que ese dinero pase a la entidad privada Funda-Pro a cambio de la condonación de la deuda.

Con arraigo

Por este caso, la justicia dictó el arraigo a Samuel Doria Medina.

Luis Revilla

Alcalde de la paz

Abogado / 45 años - La Paz

Más de 40 procesos

El burgomaestre paceño enfrenta más de 40 procesos judiciales. Revilla denunció que la mayoría son promovidos por el Gobierno y por sectores vinculados al oficialismo.

Pago de un bono

En septiembre de 2012 la Contraloría lo notificó por una auditoría que hizo la Contraloría a las gestiones municipales entre 2002 y 2010, en las que estableció responsabilidad civil en el pago de los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre.

Delizamientos

El último es de febrero de este año, por los daños que sufrieron cinco viviendas en la zona de Auquisamaña.

Jorge Quiroga Ramírez

Expresidente de Bolivia

Ingeniero - 57 años - Cochabamba



Con sentencia

Fue sentenciado a dos años y ocho meses de privación de libertad en el penal de San Pedro de La Paz por el caso de difamación, calumnia e injuria al Banco Unión.

Por contratos petroleros

El expresidente Quiroga es procesado por la suscripción de cuatro contratos petroleros; sin embargo, la exautoridad afirmó que ninguno realizó explotación hidrocarburífera en su gestión.

La explicación de Quiroga

Los cuatro contratos petroleros que firmó son Puerta Grande Norte, el de río Hondo, el Ingre X1 y el de Aquio X1. Dijo que los cuatro contratos que firmó no causaron daños económicos.

Carlos Mesa Gisbert

Expresidente de Bolivia

Periodista e Historiador

64 años - La Paz



La asamblea lo liberó

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa excluyó de su informe al expresidente de Bolivia Carlos Mesa, respecto a los juicios de responsabilidades por la firma de contratos petroleros lesivos al Estado.

La propuesta de juicio

El entonces ministro de Trabajo GonzaloTrigoso, planteó abrir un juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa (2003-2005) por su actuación en un conflicto con jubilados ocurrido en enero de 2003. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, descartó la posibilidad de enjuiciar al portavoz de la demanda marítima boliviana.