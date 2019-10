Liberan a periodistas de Al Jazeera detenidos en Francia por volar un dron

Los tres periodistas de la televisión catarí Al Jazeera detenidos el miércoles por hacer volar un dron en París, fueron puestos en libertad este jueves, aunque uno de ellos comparecerá ante un tribunal, informó una fuente judicial.



Uno de ellos, el que teledirigió el dron, será convocado la próxima semana ante un tribunal que pronunciará una condena en el marco de un procedimiento de "reconocimiento de culpabilidad", agregó la fuente, que no precisó a qué puede ser condenado el periodista. Los otros dos quedaron libres sin cargos.



Los tres habían sido detenidos el miércoles en el bosque de Boulogne, en el oeste de París. El sobrevuelo de drones sin autorización está prohibido en la capital francesa.



Esas detenciones se realizaron en momentos en que la policía francesa investiga sin éxito desde hace varios meses sobrevuelos misteriosos de drones sobre instalaciones estratégicas, como plantas nucleares y una base de submarinos, y sobre la sede de la presidencia francesa.



Esta semana, durante dos noches consecutivas, se avistaron varios drones sobrevolando París, entre otros lugares cerca de la embajada estadounidense. La justicia francesa abrió una investigación.



No obstante, una fuente cercana al caso indicó el miércoles que "no existe ningún vínculo entre las detenciones en el bosque de Boulogne de los periodistas" de Al Jazeera "y los sobrevuelos de las noches precedentes".



No se reveló la identidad de los tres periodistas, solamente sus edades, 34, 52 y 68 años.



El primero, que trabaja en la oficina del canal informativo en París, recibió en noviembre el dron de la oficina de Londres. Él contrató a los otros dos reporteros independientes para realizar ese reportaje. Era él el que teledirigía el dron, mientras uno de sus colegas filmaba el aparato y el tercero debía hablar en el reportaje. El dron fue decomisado.