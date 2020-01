Jane Fonda confesó que fue violada siendo niña

La actriz Jane Fonda, de 79 años, dio una entrevista a Brie Larson para la revista The edit, en la que habló de diversos temas y confesó, por primera vez, que fue víctima de una violación cuando todavía era menor de edad. Además, la protagonista de El Regreso (1978) contó que una vez fue despedida por no acostarse con su jefe: "Siempre pensé que había sido mi culpa; que hice o dije algo que no era correcto", explicó la rubia.

La actriz de Grace and Frankie también admitió en la entrevias con la también oscarizada intérprete que a lo largo de su carrera siempre ha tenido problemas para decir 'no' a Hollywood.

"Me llevó 60 años aprender a decir no. Si alguien me ofrecía cualquier cosa, siempre decía que sí. Hice cosas de las que no estaba segura, y se aprovecharon. No sabía cómo defenderme. Ahora digo: 'No, esto es una mierda. No me gusta la manera en la que me tratas' y me marcho. Ojalá lo hubiera sabido hacer antes", finalizó Fonda.

Para saber

En 2014, Jane contó que su madre, Frances Ford Seymour, sufrió abuso sexual cuando era una niña. Seymour se suicidó a los 42 años, cuando Jane Fonda tenía 12. "Cuando me enteré de la noticia sentí paz. Entendí a qué se debía la promiscuidad, la cirugía plástica sin límites, la culpa, la incapacidad de amar... Me sentí preparada para perdonarla y para perdonarme a mí misma", contó Fonda en un evento del Rape Treatment Center.