Samuel sale a desvirtuar la respuesta de Evo

"Nervioso, confuso, explica y explica y se complica", vio el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, al presidente Evo Morales, que hoy dio su versión ante el escándalo por su relación con Gabriela Zapata.



El opositor agregó que "como es rutina nos atacó, son sus problemas", en referencia a la denuncia de tráfico de influencias realizada por el periodista Carlos Valverde, que cuestionó que la mujer sea gerente comercial de la firma china CAMC, que se adjudicó millonarios proyectos en Bolivia.



Una dura respuesta tuvo el vicepresidente Álvaro García Linera, que en un acto público, con niños, salió a hablar del "escándalo", expresando su respaldo al primer mandatario y cuestionando el accionar de los opositores en el país.



"Cuanto dolor habrá causado el presidente, cuanto dolor habrá sentido, porque era de su vida privada, viene la derecha y lo atacan. ¿Qué clase de políticos son que usan a una wawa muerta para atacar al presidente? ¿Qué clase de políticos son que no lo dejan descansar?", manifestó.



Doria Medina sumó más cuestionamientos, afirmando que "Evo culpa y ataca a otros por los problemas que tiene, que diga la verdad al pueblo, se sabrá si le creen o NO", sumando su posición a la campaña de cara al referendo.



El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, también abordó lo sucedido. "Nuestro apoyo al presidente Evo Morales, que tuvo que contar algo muy privado de su vida personal", dijo, acusando a los opositores de no tener propuestas y descalificar.



Nervioso, confuso, explica y explica y se complica el Presidente y como es rutina nos ataco, son sus problemas. pic.twitter.com/dkCndQi283— Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) febrero 5, 2016 n