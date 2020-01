El Alto 'ofendido' porque Marcelo Elío tenga cargo

La alcaldesa, Soledad Chapetón, calificó como una ofensa que Marcelo Elío ocupe otro cargo dentro del Ministerio de Gobierno. El exviceministro de Régimen Interior renunció a su cargo ahora ocupa el puesto de director nacional Contra la Trata y Tráfico de Personas.



Según la burgomaestre, la autoridad, pese a tener valiosa información, aún no prestó sus declaraciones por el deceso de seis personas y el incendio de la Alcaldía, tras la toma violenta que en su momento tildó de "auto atentado".



Conoce más: Fiscalía citará a Elío y Téllez por la toma de la Alcaldía



"No hay respeto para ciudad de El Alto al nombrarlo nuevamente como funcionario público, cuando saben que en su anterior cargo no ha cumplido con una de las ciudades más importantes de Bolivia. Esta persona tiene mucha información de lo ocurrido y no la da, esa también es una irresponsabilidad”, lamentó la autoridad.



Chapetón pidió a la Fiscalía citar al funcionario gubernamental para conocer las razones por las que la Policía no atendió los pedidos de auxilio de los funcionarios públicos que fueron retenidos en el edificio edil por más de dos horas, mientras una turba incendiaba la infraestructura.



Lea también: Marcelo Elío renuncia como "vice" de Gobierno



"Las investigaciones son bastante lentas, hemos pedido a la Fiscalía que haya más agilidad, mucha más cuando se ha denominado que (el hecho) sería parte de la conspiración y desestabilización de una gestión. Creemos que la Fiscalía si bien tiene antecedentes negativos, este es un tema muy importante para la democracia y vamos a seguir insistiendo", concluyó.



En el marco de las investigaciones, se determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro de 12 personas, entre ellos el ex ejecutivo de los gremiales de El Alto Braulio Rocha, el excandidato a concejal por el MAS Wilmer Sarzuri y dirigentes de juntas escolares identificados como incitadores de los hechos.