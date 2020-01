¿Qué efectos causa la música en el ejercicio?

Se ha descubierto que la música no solo ayuda a combatir el estrés, problemas relacionados con trastornos físicos, mentales y emocionales. Ahora se conoce que la música influye en la manera positiva mientras nos ejercitarmos.



Según un estudio realizado en la universidad de Glent en Bélgica, el tipo de música que se escucha durante el entrenamiento influye en el ritmo de los movimientos.



Por ello es recomendable escuchar géneros como el pop o techno, para que puedas motivarte ya que la música jazz y reggae pueden causarte flojera durante tu rutina en el gym.



La compañía de música Spotify junto a un especialista de la música creó una lista de canciones para aquellas personas que se ejercitan, con el objetivo de aumentar el rendimiento.



A continuación te mostramos los nombres de las Playlist que puedes disfrutar mientras realizas ejercicios:



-Crossfit



1. Don’t – Ed Sheeran (PPM de 96)



2. It’s My Birthday – Will.i.am ft. Cody Wise (PPM de 101)



3. Fun – Pitbull ft. Chris Brown (PPM de 114)



4. Waves – Mr. Probz (PPM de 120)



5. Rather Be – Clean Bandit ft. Jess Glynne (PPM de 121)



6. I Wanna Feel – Second City (PPM de 122)



7. My Head Is A Jungle (MK Remix) – Wankelmut & Emma Louise (PPM de 124)



8. La La La – Naughty Boy ft. Sam Smith (PPM de 125)



9. Art Official Cage – Prince (PPM de 130)



10. Thinking Out Loud – Ed Sheeran (PPM de 79)



-Entrenamiento Muscular



1. Good Kisser – Usher (PPM de 98)



2. Ghost – Ella Henderson (PPM de 105)



3. My Love – Route 94 ft. Jess Glynne (PPM de 120)



4. Come Get It Bae – Pharrell Williams (PPM de 120)



5. Go All Night – Gorgon City ft. Jennifer Hudson (PPM de 121)



6. Pushing On – Oliver $ & Jimi Jules (PPM de 122)



7. Gecko – Oliver Heldens & Becky Hill (PPM de 125)



8. When A Fire Starts To Burn – Disclosure (PPM de 124)



9. Funknroll – Prince (PPM de 98)



10. Stay With Me – Sam Smith (PPM de 85)



-Cardio Baile



1. Fancy – Iggy Azalea ft. Charli XCX (PPM de 95)



2. Boss – Fifth Harmony (PPM de 103)



3. Problem – Ariana Grande (PPM de 103)



4. Uptown Funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars (PPM de 115)



5. Crazy Stupid Love – Cheryl Cole ft. Tinie Tempah (PPM de 120)



6. Right Here – Jess Glynne (PPM de 120)



7. I Loved You – Blonde ft. Melissa Steel (PPM de 123)



8. Fireball – Pitbull ft. John Ryan (PPM de 124)



9. Real Love – Clean Bandit & Jess Glynne (PPM de 125)



10. I’m Not The Only One – Sam Smith (PPM de 82)

