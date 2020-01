Gobierno justifica última conversación con Illanes

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, reveló que a las 17.00 del jueves 25 de agosto fue el último contacto con el viceministro Rodolfo Illanes, minutos después la autoridad fue asesinada por los mineros cooperativistas a los pies del cerro Pucara, Panduro, en la carretera entre La Paz-Oruro.



"El último contacto ha sido a las 17.00, en todo ese tiempo el ministro de Gobierno ha pedido que no se toque al viceministro Illanes y que ellos (los mineros cooperativistas) debían ser quienes garanticen la integridad de nuestro viceministro", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



Explicó que existen afanes de "encubrimiento, conspiración y golpismo" por parte de la oposición y algunos medios de comunicación en el país, mostrando tuits de diferentes reacciones sobre el asesinato y las cinco muertes del lado del sector movilizado.



Paco advirtió una "articulación conspiradora contra nuestro Gobierno, contra nuestro presidente y contra el Estado de derecho que vive nuestro país (...) Están en afán de conspirar, generar un golpe (de Estado), judicial, congresal, como quieran verlo".



La ministra señaló además que "las provocaciones han sido a punta de dinamitazos, cuando debían replegarse ambos sectores para dar vía libre a ese desbloqueo" y convocó a la población a estar "alerta", a tiempo de advertir que existió "alevosía y saña" en la muerte de Rodolfo Illanes, que calificó como un delito de ""lesa humanidad".



Esta mañana el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que existieron varios contactos con el viceministro. "Illanes me ha llamado y yo le he llamado, y no solo yo, también el Comandante de la Policía en La Paz, también otros funcionarios del Ministerio de Gobierno y otros funcionarios y eso no es un pecado", manifestó.