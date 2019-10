Nave más grande prepara su despegue en Inglaterra

El Airlander, un hibrido entre avión, helicóptero y un dirigible, es una nueva generación de aeronaves silenciosas, energéticamente eficientes y que no afectan el medio ambiente.



Mide aproximadamente 18 metros más que el Antonov An-225, el Airbus A380 y el Boeing 747; considerados los aviones más grandes del mundo.



Hybrid Air Vehicles, compañía encargada de la fabricar este prototipo, indicó que esta aeronave fue diseñada especialmente para transportar grandes cargas y que fue construido con materiales 40 % más resistentes.



Además, pueden mantenerse en vuelo durante 5 días consecutivos y podrá aterrizar en distintos tipos de suelo, sin importar que exista o no una pista, característica que ayudará en el transporte de cargas destinadas a la ayuda humanitaria.



De momento la compañía no ha señalado la fecha del lanzamiento del Airlander 10; sin embargo, se sabe se realizará en el Hangar 1 en Inglaterra. Además, dicha compañía pretende fabricar para el 2021 alrededor de 10 aeronaves al año.