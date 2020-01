Berlusconi: "Lo que me gusta de Trump es su mujer"

El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha afirmado que, Donald Trump, es su esposa, Melania."Lo que más me gusta de Trump es Melania por su belleza, estilo y encanto", ha declarado el ex primer ministro al periódico 'La Repubblica', que le ha preguntado", según publicó Erbol.Al mismo tiempo, el político italiano ha señalado que nunca la ha conocido personalmente, pero que ha oído hablar mucho de ella y añadió que "".Anteriormente, en mayo de este año, Berlusconi comentó que el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, "", informa el diario 'The Telegraph'. Los medios especularon con que en realidad Berlusconi se refería a la esposa de Macron, Brigitte Trogneux, que es 24 años mayor que su marido, pero Berlusconi no ha comentado más el tema.