Cuatro millonarios asaltos en tres países, desde febrero

De febrero a abril, es decir, en menos de tres meses, se han ejecutado cuatro golpes a tres empresas transportadoras de valores en Bolivia y dos países vecinos: Brasil y Paraguay.

Con el denominador común de basarse en un extenso plan, poderoso armamento y similar despliegue, cada caso ha sido atribuido por fuentes policiales a la facción criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.

El monto supera los $us 60 millones si se suma solo lo sustraido en el primero y el último golpe.



El primer atraco ocurrió el 20 de febrero contra la sede local de la compañía Brinks, en la zona oeste de Recife (Pernambuco), los atacantes utilizaron fusiles Ak-47. En su escape, los delincuentes cerraron calles, quemaron autos e intercambiaron disparos con la Policía, tal como lo que hicieron los atracadores en Ciudad del Este, contra Prosegur, según reportó entonces el diario local Folha Pernambuco. El grupo comando estaba conformado por 20 miembros y robaron 60 millones de reales ($us 20 millones).



El segundo robo ocurrió en la carretera entre Santa Cruz de la Sierra y Roboré, cuando un grupo de delincuentes utilizó armamento militar para detener un vehículo de Brinks que llevaba dinero. Luego de reducir a tiros a la tripulación, huyeron con el botín, que según las autoridades ronda 800.000 dólares.



El 11 de abril ocurrió el tercer asalto también en Alto Paraná, donde un grupo de 20 delincuentes fuertemente armados y con uniformes camuflados abordaron el vehículo de transporte de caudales de la firma Guardián SA sobre la carretera Mariscal López en Santa Fe del Paraná y se llevaron una cantidad aún no confirmada.