Tradiciones culinarias en Semana Santa

Hay una regla general en las costumbres culinarias de Semana Santa: no incluir carne. A diferencia de la opulencia que se muestra en Carnaval, en la cuaresma, que comienza un día después de las fiestas carnestolendas y concluye con Semana Santa, los cristianos debieran practicar la austeridad en sus vidas y eso incluye la comida.



El periodo clave de la cuaresma comienza el domingo de ramos y concluye el domingo de resurrección. En este lapso los cristianos de todo el mundo viven un regocijo espiritual y Bolivia, país en el que el 67% de su población profesa la fe católica según una encuesta de Ipsos publicada en 2012, no es la excepción.



La costumbre de no comer carnes rojas pero sí pescado



Pese a que en ninguna parte de la Biblia señala que se deba ingerir carne en estas fechas, el comer pescado se ha convertido en una tradición y ésta, es la temporada del año en la que más se lo consume, incluso en Santa Cruz se instalan ferias en distintos puntos de la ciudad.



Si tu intención es compartir con tu familia o amistades de comidas en base a pescado te sugerimos que cuando salgas de casa para ir a comprar esta carne lleves una conservadora con hielo para preservar la temperatura del producto, además observa que las condiciones de donde lo compras sean higiénicas y que esté en buen estado.



Cuando retornes a casa, pon en el refrigerador. Lo más usual para esta fecha es preparar una parrillada de pescado aunque hay quienes también lo prefieren frito.



¿Y si no quieres pescado?



Si tu plan es prescindir de todo tipo de carne, otra de las tradiciones culinarias a las que puedes echar mano y que se practica en Santa Cruz, especialmente en los valles mesotérmicos, es la carbonada de zapallo y de lacayote. Otros platos son: la lagua de choclo, ají de arveja, papas, choclo y queso.



EL DEBER ha preparado para ti un video que te enseña cómo elaborar pescado a la parrilla. Y si quieres comprarlo ya preparado, puedes acudir a los mercados Los Bosques, Florida y Virgen de Cotoca, zona del cuarto anillo.