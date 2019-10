Amplían por 60 días la detención de Belaunde

La Sala Plena del Tribunal Supremo Justicia (TSJ) determinó ampliar por unanimidad la detención con fines de extradición del ciudadano Martín Belaunde Lossio, que ingresó irregularmente a Bolivia en diciembre pasado.



"No hubo mayor problema para tomar la decisión. Esta mañana nos reunimos y conocimos la solicitud de un juez segundo de investigación preparatoria nacional del Perú, que expresamente pide la ampliación de la detención", aseveró a EL DEBER la magistrada Maritza Subntura.



Además, explicó que se asume esta determinación tomando en cuenta que el próximo 21 de marzo terminaba la detención del empresario y con el fin de coadyuvar a su extradición, aunque dijo que todavía no existe un pedido oficial al respecto.



"Es una detención domiciliaria en La Paz (...) Oficialmente no conocemos nada, solo por medios entendemos que se ha aceptado (la extradición) y esperamos que en los próximos días llegue la documentación para que la podamos analizar", agregó.



Según se conoce, Perú entregó a Bolivia el pedido de extradición del exasesor del presidente peruano, Ollanta Humala, por lo que llegó a la sede de Gobierno el Procurador ad hoc, Joel Segura, para iniciar y acelerar gestiones con el fin de remitir a la justicia de su país al prófugo.



En la víspera, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, advirtió un riesgo de fuga del exasesor del presidente Ollanta Humala, quién solicitó ser trasladado a una clínica por una migraña, hecho que despertó las sospechas de autoridades policiales. Por ello se redobló su seguridad.



Allegados a su defensa sostienen que todavía se analiza regularizar la situación migratoria de Belaunde o quizá sacarlo a un tercer país, aunque se ve más improbable la segunda opción.