Empresarios se muestran cautos ante pedido de aumento salarial

Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, afirmó este martes que los empresarios todavía no han fijado una posición respecto al incremento salarial de la gestión 2015.



Mientras que los fabriles de la ciudad de La Paz y de Santa Cruz anunciaron que pedirán al Gobierno un incremento salarial del 15%, la Central Obrera Boliviana (COB) evitó hablar sobre porcentajes y se limitó a manifestarse sobre políticas salariales para el país.



Dabdoub recordó la crisis en otros países. “No tenemos una posición en este momento para hablar sobre los salarios en porcentajes, si no más bien estamos buscando que existan las inversiones en el país cuando el mundo está atravesando por un descenso en sus economías”, explicó el empresario.



Ante el pedido de los fabriles, Wilfredo Rojo, titular de la Cámara Departamental de Exportadores (Cadex), dijo que el sector empresarial no se encuentra en condiciones de aplicar un incremento salarial del 15%.



“El sector privado no está en condiciones de hacer ese tipo de incremento que piden los fabriles, consideramos que el incremento no debe ser más del 3%”, afirmó Rojo.



El lunes 26 de enero, la COB entregó al presidente Evo Morales el pliego petitorio de 12 puntos. En el documento no presenta el porcentaje del incremento salarial que debería negociar la clase trabajadora con el Gobierno.