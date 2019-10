El éxito asiático que amenaza con destronar al Gangnam Style

El actor y cantante de Singapur, Chen Tian Wen, presentó el videoclip de la canción "Unbelievable – I so stunned like vegetable" (Increíble – estoy tan atónito como una verdura) y se convirtió en pocos días en el nuevo hit asiático.



El video musical forma parte de una serie de televisión llamada "Spouse for House 2". Fue publicado en YouTube el 14 de abril y ya supera el millón de reproducciones.



Muchos se preguntan si estas imágenes superarán al ‘Gangnam Style’ que se posicionó como el video más visto en la historia de Youtube.