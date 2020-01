Salinas supervisará nuevos refuerzos

Aunque no hay nada concreto con algún jugador, el presidente de The Strongest, César Salinas, afirmó que supervisará las posibles incorporaciones de manera personal junto con el director técnico del club, César Salinas. No se descarta que lleguen un par de jugadores para el segundo semestre de este año.

"Todavía no pensamos en el tema de refuerzos, la verdad es que estamos muy contentos con la actual plantilla de jugadores que tenemos, ese tema lo hablaré con el profesor y ambos analizaremos las ofertas", sostuvo el titular atigrado.

Entre tanto el entrenador venezolano Cesar Farías compartió las mismas palabras que el presidente. "Aún hay tiempo para ver el tema de refuerzos, nos reuniremos con el señor Salinas y ambos determinaremos la mejor opción", aseveró.

Mientras que el primer equipo entrena con normalidad en su reducto de Achumani. Solo los jugadores que fueron convocados a la selección nacional están ausentes.

El cuerpo técnico además indicó que aprovechará estos días para repasar aspectos tácticos.