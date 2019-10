Scioli, el más votado en primarias argentinas

Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires apoyado por la presidenta Cristina Kirchner, es el más votado en las primarias argentinas del domingo, y disputará con el conservador Mauricio Macri las elecciones presidenciales del 25 de octubre, según sondeos.



El tercer lugar entre los más votados fue para el disidente kirchnerista Sergio Massa. Los tres librarán la lucha por la presidencia en menos de tres meses.



"Nuestras mesas testigo dan a Scioli como el más votado en forma clara y categórica sobre las otras dos fórmulas", dijo en rueda de prensa Alberto Pérez, vocero del oficialismo.



Scioli obtiene 37% de sufragios, contra 25% y 15% de sus rivales, según fuentes partidarias. La cosecha de votos, en el mismo orden, es de 38%, 28% y 23%, según el massismo. Los datos del macrismo arrojan una sucesión de 38%, 29% y 18%.



"Es un gran sondeo electoral, que a su vez funciona como primera vuelta. Establece tendencias, ya que la mayoría votará lo mismo en primera vuelta", dijo a la AFP el sociólogo y encuestador Ricardo Rouvier.



Los comicios primarios obligatorios son una suerte de primera vuelta de las presidenciales que consagrarán al sucesor de la mandataria Cristina Kirchner, quien no puede aspirar a un tercer período.



"Siento que llego a este día muy especial después de años de lucha, esfuerzo, trabajo, experiencia", sostuvo al votar Scioli, un excampeón mundial de motonáutica de 58 años, acompañado de su esposa, la exmodelo Karina Rabolini.



Denuncias de Macri



El macrismo había asegurado que hubo robo de boletas de su frente Cambiemos, pero la justicia electoral dijo que no hay ninguna denuncia formal de irregularidades.



Macri es un expresidente del club de fútbol Boca Juniors, de 56 años y miembro de un fuerte grupo empresario familiar originado en inmigrantes italianos.



Figuran en el padrón 32 millones de electores. Los resultados oficiales se conocerán en la madrugada del lunes. Kirchner goza de una popularidad por encima de 50% y su gobierno ronda el 30% de apoyo.

Gane o pierda el oficialismo se percibe un cambio de época.



Provincia clave



En un fin de ciclo tras 12 años en el poder, el kirchnerismo tiene como candidato único a Scioli. Gobierna la provincia clave, con casi 40% del padrón electoral y bastión histórico del peronismo.



Nunca hubo balotaje en la historia de las presidenciales argentinas. En la primera vuelta se gana con el 45% de votos o con el 40% más uno, con diferencia de 10% sobre el segundo.



La Constitución impide otro período de Kirchner, reelegida en 2011. Apoya a Scioli, peronista moderado y dialoguista.



"Voy a hacer las cosas a mi manera", anticipó Scioli el jueves, sin Kirchner y rodeado de peronistas ortodoxos. El peronismo pregona un Estado fuerte, el industrialismo y el subsidio social.



La presidenta votó en Santa Cruz (sur), el feudo político familiar, donde su hijo Máximo es candidato a diputado, y Alicia, su cuñada, postulante a gobernadora de esa provincia.



Conservador y popular



Macri es el favorito en la alianza Cambiemos, por delante del senador Ernesto Sanz y la diputada Elisa Carrió. "Somos el cambio", afirma el alcalde, adepto a las políticas ultraliberales del expresidente Carlos Menem (1989-99).



Pero tras un ajustado triunfo en los recientes comicios capitalinos cambió su mensaje y reivindicó políticas sociales del kirchnerismo.



"Es un error que le ha dado al oficialismo oportunidad de criticar su falta de coherencia y generado confusión en sus votantes", dijo a la AFP el politólogo Rosendo Fraga, de la firma Nueva Mayoría.



El tercero en discordia es Sergio Massa, diputado y exjefe de Gabinete de Kirchner, peronista de centroderecha, que ronda el 20% en los sondeos.



Dudas económicas



La economía oscila entre el estancamiento y un crecimiento magro. La desocupación no se agravó (7,1%) y el consumo repunta pero la inflación es mayor al 20%.



"Es indudable que más "amigo" de los mercados es Macri y más amigo del Estado es Scioli. Pero ambos coinciden en la necesidad de inversión", comentó Rouvier. "Si ganara Scioli, convocará a acuerdos socioeconómicos", evaluó.



Argentina, gran proveedor mundial de alimentos, sufre por caída de exportaciones, la baja del precio de la soja y del comercio con Brasil.

Scioli defendió de Kirchner sus políticas asistenciales, con estatización de fondos jubilatorios, Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF.



Desde el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), el país crecía al 8% anual. Pero hoy son una amenaza los juicios en Nueva York de los "fondos buitres" (especulativos), rebeldes del canje de la deuda acordado tras el "default" de 2001.