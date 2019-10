Dockweiler niega haber recibido sueldos de Mi Teleférico

Este jueves el gerente de Mi Teleférico desmintió que en una entrevista con la radio Gente, que fue difundida también por la agencia de noticias Fides, se hubiera referido al salario de la empresa de transporte por cable sino a la remuneración que percibía de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), ya que aseguró en ese tiempo estar en Comisión de Servicio sirviendo a la empresa estatal.



“En ningún momento de la entrevista le digo que el teleférico me paga, le digo ‘yo percibo un salario como funcionario público’”, aseveró Dockweiler, que es coronel en retiro de la FAB.



El lunes, Dockweiler dijo que su salario en la FFAA era de aproximadamente Bs 12.800, pero en la entrevista con la radio Gente señaló la cifra de Bs 13.500. Además, menciona que es de nivel “gerencial”, una jerarquía que no es propia de la vida militar, pero sí de una empresa.



El periodista que hizo la entrevista para radio Gente, Gonzalo Rivera, aseguró que la pregunta se refería a su trabajo en Mi Teleférico, no sobre la FAB.