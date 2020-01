El cuerpo de Aylwin será llevado al ex Congreso

Cuerpo de Patricio Aylwin será trasladado desde su casa al ex Congreso, donde se le rendirán honores. Los restos del ex mandatario pasarán por frente de la DC, La Moneda, hasta llegar a la sede parlamentaria en el centro de Santiago.



Se espera que a las 11.00 horas (10:00 hora boliviana) salga el féretro del hogar, comenzando el traslado hacia el centro de Santiago.



Hasta la casa del ex mandatario comienzan a llegar familiares, como su hijo Miguel Aylwin, y autoridades, para celebrar la misa familiar, que será oficiada por el presbítero Marcelo Guido. Hace poco llegaron autoridades de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.



Desde hoy comienzan los tres días de duelo durante los cuales los restos del fallecido “presidente de la transición” además de ser trasladados al ex Congreso Nacional, también pasarán por la sede del Partido Demócrata Cristiano y frente a La Moneda, donde habrá un homenaje de la presidenta chilena Michelle Bachelet y los carabineros. La población podrá apostarse por todo este recorrido para darle el último adiós.



La ceremonia también contará con un velatorio abierto a todo público y "mientras haya gente que desee ingresar".



El jueves será trasladado a la Catedral Metropolitana, mientras el viernes será su funeral.



Aylwin fue el primer presidente democráticamente elegido tras el Golpe de Estado en Chile de 1973, en el que fue derrocado Salvador Allende y se instauró el Régimen Militar encabezado por Augusto Pinochet.



Diecinueve gobiernos democráticamente electos -incluido el suyo- vivió Aylwin en sus 97 años. Fue fundador de un partido, opositor a Allende y luego a Pinochet, fue testigo y protagonista de los principales hitos políticos del siglo XX.