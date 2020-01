Autonomías y Transparencia en el centro de la polémica

La conversión de los ministerios de Autonomía y de Transparencia en viceministerios es visto por opositores y críticos del Gobierno como dos grandes fracasos de su gestión, mientras que desde el oficialismo es observado como medidas estratégicas que lo fortalecen en lugar de debilitarlo.A la hora de evaluar su gestión en el Ministerio de Autonomía, Hugo Siles enfatizó el cierre de un ciclo para iniciar otro donde las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS) tendrán ahora un mayor protagonismo y mayor toma de decisión, mientras que la puesta en marcha del pacto fiscal seguirá su curso.Mientras que Lenny Valdivia, ex Ministra de Transparencia, señaló que cumplió con su misión a cargo de esa cartera“Ministerios más o menos la conducta centralista del Gobierno va a cambiar. En lo único que ha sido creativo Siles ha sido en inventar retrasos para el pacto fiscal. Mientras que el ministerio de Transparencia sirvió para darle impunidad a la corrupción masista y perseguir a los opositores”, dijo el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.“No hay que equivocarse en la lectura de que se ha eliminado el ministerio de Autonomías. El que se haya ido a Presidencia no es un elemento menor. Se ha cumplido un ciclo y el pacto fiscal seguirá su curso con el espaldarazo y el peso institucional que tiene Presidencia”, comentó la politóloga Helena Argirakis, actual asesora del Ministerio de Defensa. Agregó que la mudanza del ministerio de Transparencia tal vez se deba a cuestiones más de tipo económicas, por la necesidad de fortalecer el nuevo Ministerio de Energías.Por otro lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro, consideró un retroceso la desaparición del ministerio de Autonomías y señaló también que el mayor reto del Estado nacional es poner en marcha el pacto fiscal en la primera mitad de este semestre. Indicó también que el ministerio de Transparencia fue “uno de los grandes fracasos de este Gobierno. “Es uno de los Gobiernos con más poder en la historia del país, pero fallado en el combate contra la corrupción”, indicó Montenegro.El presidente de la Cámara de Exportadores (Cadex),Willy Rojo, fue también crítico, dijo que el ministerio de Autonomías no viabilizó nada y más bien entorpeció los procesos autonómicos. “Además este Gobierno ha sido siempre de corte centralista. Siempre lo ha sido y demostrado prueba de ello es que absolutamente todo pasa por La Paz”, señaló Rojo, mientras que “Transparencia pareciera que ha tenido más dificultades que brillo. Se habrán dado cuenta de que es necesario descentralizar en conjunto para evitar mayores escándalos de corrupción”, concluyó el representante de los exportadores