El cine chileno triunfa en el certamen Berlinale

El filme chileno "El Club", distinguido este sábado con el Oso de Plata Gran Premio del Jurado de la Berlinale, logrará con este galardón el objetivo de su realizador, Pablo Larraín: que circule y que su imaginario y su mensaje sea visto y escuchado por distintas personas y culturas en todo el mundo.



La Berlinale dio su Oro de Oro a la película iraní "Taxi", una amable versión de cine denuncia dirigida por Jafar Panahi, y se volcó hacia América Latina, empezando con el Oso del Premio Especial del Jurado para "El Club", del chileno Pablo Larraín y extendiéndose al resto de representantes latinoamericanas.



Las tres películas latinas a competición en el festival se fueron

con un Oso, ya que además del galardón a Larraín, su compatriota

Patricio Guzmán obtuvo el de Plata al mejor guión con "El botón de

nácar", mientras que el guatemalteco Jayro Bustamante obtuvo el

premio Alfred Bauer con "Ixcanul".



En una entrevista con Efe el día del estreno mundial de su cinta

en la Berlinale, el realizador afirmó que lo interesante de la

película es que aborda a través de una organización mundial, la

Iglesia católica, esta idea de la "impunidad", "de que no todos

somos iguales ante la Justicia", lo que la hace "muy universal".



Ante las grandes expectativas depositadas en el nuevo máximo

representante de la Iglesia, afirma que para ver si el papa

Francisco finalmente va a ser el pontífice del cambio, habrá que

esperar, pues la reforma necesaria "no es menor".



La cinta de Larraín, que competía con otras 18 películas por el

Oso de Oro, narra la historia de un grupo de sacerdotes que viven

con una monja en una casa de retiro de la Iglesia y que, cuando no

rezan o hacen penitencia, entrenan a sus perros para la próxima

carrera. Cuando ingresa en el hogar un nuevo sacerdote, un hombre lanza graves acusaciones contra él y el religioso acaba suicidándose.



"Ese club que vemos es una extensión del gran club que es la

Iglesia y que finalmente es una organización que no cree en la

justicia civil ni en la justicia laica. Cree que sus miembros deben

sólo rendirle cuentas a dios", señaló.



Los galardones no se limitaron a la sección a competición, sino

que además el film mexicano "600 millas", dirigido por Gabriel

Ripstein y exhibido en Panorama, el segundo apartado del festival,

obtuvo el premio a la mejor opera prima de la Berlinale.



El Oro a Panahi tenía aire de gesto solidario al cineasta viejo

conocido del festival -estuvo a competición en 2011 con "Offside" y

volvió en 2013 con "Courtain Close"-, actualmente inhabilitado por

el régimen de Teherán y que no pudo acudir a Berlín ni a presentar

su película ni a recoger el trofeo.



Los premios a las mejores interpretaciones fueron para Charlotte

Rampling, que obtuvo el Oso de Plata por su excelente papel en "45

Years", de Andrew Haigh, mientras que el correspondiente al mejor

actor fue para su marido en el filme, Tom Courtenay.



En lo que respecta a la Plata al mejor director, fue compartido

entre el rumano Radu Jude y la polaca Malgozata Szumowska, ex-aequo, por sus películas "Aferim" y "Body".





La Berlinale incluía en esta 65 edición 19 películas a concurso,

entre ellas las representantes latinoamericanas, que tras su estreno

se situaron inmediatamente a la cabeza de las preferencias de la

crítica internacional que siguió este festival.



A continuación la premiación del 65º Festival internacional de cine de Berlín anunciada este sábado:



Mejor Película: "Taxi" de Jafar Panahi, Irán

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: "El Club", Pablo Larraín, Chile

Oso de Plata al mejor director: compartido por Radu Jude por "Aferim!", Rumania, Bulgaria, República Checa, y Malgorzata Szumowska por "Body", Polonia.

Oso de Plata a la Mejor actriz: Charlotte Rampling por su papel en "45 años", Gran Bretaña

Oso de Plata al Mejor actor: Tom Courtenay por su papel en "45 años", Gran Bretaña

Oso de Plata a la mejor contribución artística (cámara): Sturla Brandth Grovlen por "Victoria", Alemania; y Evgeniy Privin y Sergei Mikhalchuk por "Pod electricheskimi oblakami" (Under Electric Clouds), Russia, Ucrania, Polonia

Oso de Plata al Mejor Guión: Patricio Guzman por "El Botón de Nácar", Francia, Chile, España.

Oso de Plata: "Alfred Bauer" a un largometraje que abre nuevas perspectivas: "Ixcanul" de Jayro Bustamante, Guatemala

Premio al mejor primer largometraje: "600 Millas" de Gabriel Ripstein, Máxico

Oso de oro al mejor cortometraje: "Hosanna" de Na Young-kil, Corea del Sur

Premio Teddy al primer largometraje de temática LGBT: (lesbiano, gay, bisexual y transexual): "Nasty Baby" del chileno Sebastián Silva, Chile-EEUU

Premio Teddy al mejor documental: "El hombre nuevo" (The New Man) del uruguayo Aldo Garay, Uruguay, Chile

Premio Teddy al mejor cortometraje: "San Cristóbal", de Omar Zúñiga Hidalgo (Chile)