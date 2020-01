Se recaudaron Bs 2,8 millones por sanciones a tala de árboles

Luego de hacer pública su renuncia la secretaria de Medio Ambiente, Michele Lawrence, rompió el silencio y respondió a los constantes reclamos de activistas que exigían cuentas por la tala de árboles.

“Para aquellos insolentes que siempre indicaron que la famosa tala del cuarto anillo no fue sancionada, les informo que ya no soy funcionaria pública y ahora podré hablar lo que me venga en gana”, dijo en su cuenta de Facebook.

“Apersónense por el Concejo, porque he presentado un informe de más de 1.300 hojas donde explico, ‘cuyo hijo fue’, certifico el pago de más de Bs 2.8 millones que entraron a las arcas municipales por la multa impuesta y la obligación de reforestar con 4.056 plantines de especies nativas, de los cuales ya van más de 1.000 y todo notariado, así que deberán tragarse sus palabras y malos comentarios...”, resalta.

Hace dos semanas los activistas del colectivo Árbol y de la Plataforma por el Medioambiente y la Vida, junto con catedráticos y alumnos de la Universidad Nacional Ecológica (UNE), salieron a las calles del centro a recordar el primer año del desastre ecológico, que aprovechando el feriado de Carnaval, entre el 7 y 9 de febrero del año pasado, en el terreno de más de 10.000 metros cuadrados de la avenida Roca y Coronado y cuarto anillo fueron talados 275 árboles.