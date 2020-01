Guardianes de la Galaxia y Vengadores, juntos

Los personajes de Guardianes de la Galaxia se unirán a Los Vengadores, en el filme de superhéroes de Marvel, Avengers: Infinity War, cuyo estreno está previsto para mayo de 2018, tal y como aseguró el actor Vin Diesel.



Guardians of the Galaxy se incluirán en "Avengers: Infinity War" y eso es increíblemente emocionante", dijo Diesel a sus seguidores a través de un video colgado en su cuenta oficial de Facebook.



En el complejo y ambicioso universo fílmico que Marvel está desarrollando a partir de sus cómics, Avengers: Infinity War, la tercera película dedicada a la trama de The Avengers, aspira a ser uno de los filmes cruciales para dar sentido a todo este conjunto entrelazado de películas basadas en superhéroes.



Diesel, que pone la voz de Groot en Guadianes de la Galaxia, trabajó en esta cinta junto a los actores Chris Pratt (Peter Quill), Zoe Saldaña (Gamora) y Dave Bautista (Drax). La segunda parte se encuentra en producción y llega a los cines en mayo de 2017.



Por su parte, The Avengers y Avengers: Age of Ultron, reunieron para la gran pantalla a personajes tan populares como Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo), Capitán América (Chris Evans) y Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson).



Ambas cintas aparecen entre las diez películas más taquilleras de la historia a escala internacional, sin tener en cuenta la inflación, al recaudar mil 520 y mil 405 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.



Por su parte, los ingresos de Guardianes de la Galaxia ascendieron en todo el mundo hasta los 773 millones de dólares.