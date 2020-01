Señalan favores políticos en la 'U' por contratos

El ejecutivo del Sindicato de los Trabajadores de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Edmundo Luna, se pronunció hoy sobre la anulación de contratos de funcionarios nuevos en la estatal cruceña, indicando que esta es una medida ilegal, que solo busca contratar a otras personas para devolver favores políticos durante la campaña electoral.



Luna indicó que no son 300 sino 444 los trabajadores afectados y que hay documentación que demuestra que estos fueron contratos en la anterior gestión del rector Saúl Rosas y no así por las autoridades interinas, como indicó ayer el vicerrector Oswaldo Ulloa.



"Si ellos quieren proteger a la universidad no deberían saltarse a los responsables, deben iniciar procesos administrativos y civiles a las autoridades que ejercieron interinatos durante el proceso electoral, pero no han hecho esto porque esos contratos fueron dejados por el mismo rector Rosas y el vicerrector Ulloa", antes de renunciar para ir en busca de la reelección, dijo Luna.



Asimismo, insistió en que en la universidad "contratar o no contratar personal no es por un interés en bien de la institución, sino por un interés en bien de pagar favores políticos".



Para el dirigente, lo que el vicerrector dijo el miércoles a los medios de comunicación "no es la realidad", pues se piensa despedir a gente para contratar a otra que trabajó para la campaña del binomio Rosas-Ulloa.



Luna también dijo que como organización que defiende a los trabajadores harán seguimiento a este tema e iniciarán acciones para lograr la reincorporación de los trabajadores afectados.

Ayer Ulloa justificó los despidos de personal a señalar que estas contrataciones aumentaron las planillas mensuales en Bs 3 millones.