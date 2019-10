Caravana de colores para el entierro de Andrea

El movimiento feminista Mujeres Creando, a través de un comunicado, ha señalado que los restos de Andrea Aramayo Alvarez serán enterrados el sábado 22 de agosto a las 11:30. El colectivo está convocando a la comunidad a acompañar el recorrido del cortejo fúnebre con una caravana con globos de colores.



Andrea Aramayo fue arrollada por su exnovio, William K. D, la madrugada del miércoles y murió por múltiples traumatismos y fracturas en el cráneo, hemorragia intracerebral, traumatismos en tórax y laceraciones en pulmón izquierdo, de acuerdo con el certificado forense.



“Estamos convocando a una marcha no de luto, sino de colores porque no queremos enterrar la alegría de Andrea, sino queremos que su alegría nos de la fuerza para seguir luchando por la justicia”, señala el comunicado.



Los restos de Andrea serán velados esta jornada en la casa Virgen de Los Deseos, en el lugar se planificará los pormenores de la ceremonia del sepelio de la mujer que engrosa la estadística de feminicidio en el país.



47 feminicidios en el primer semestre



De acuerdo con el informe del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, al primer semestre de 2015 se cometieron 47 feminicidios en todo el país.



El informe señala que las ciudades del eje troncal registran los más altos índices de feminicidios: Cochabamba encabeza la lista con un total de 18 casos, seguida de Santa Cruz con 13 y La Paz con 8. El resto fueron cometidos en Potosí (5), Oruro (2) y Sucre (1).



La justicia boliviana dictó la primera condenatoria por el delito de feminicidio,30 años de cárcel sin derecho a indulto, en febrero de 2014, once meses después de la promulgación de la Ley 348, contra un joven que confesó el asesinato de su novia en la ciudad de Sucre.