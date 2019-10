Michael Sayman: “No habrá teléfonos en el futuro”

Estaba concentrado creando aplicaciones exitosas, así que sus notas en el colegio no eran las mejores. Así que ni Harvard, ni Yale ni Stanford lo tendrán en sus aulas, pero él ha decidido permanecer trabajando en Facebook.



El ambiente diverso y estimulante, la cercanía con los directivos (ha viajado en el avión privado de uno de ellos), sus reuniones mensuales con Mark Zuckerberg y el aprendizaje intenso lo alejaron, para bien, de las aulas.



Está en Bolivia (su papá es boliviano) acompañado de su mamá, que es peruana, así que al corazón dividido entre el majadito y el ceviche se suma el hecho de no saber si apoyará a Bolivia o a Perú cuando jueguen su partido decisivo este jueves. ¿Por qué decidiste no ir a la universidad?



Terminé el colegio hace ocho meses. Hace siete meses, cuando tenía que escoger una universidad, Facebook me contactó para trabajar, y les dije que no podía creer que era Facebook. Después decidí no ir a la universidad y quedarme en Facebook. Ahí me quedo.



¿Irás después?

Internet ha cambiado la forma de aprender. Facebook quiere que internet sea la forma para aprender en el futuro. Internet no juzga quién está viendo las páginas y puede entrar todo el mundo.



Lo que he aprendido para llegar a Facebook lo hice a través de internet.



No lo hice en mi colegio porque en computación no estaban tan avanzados para enseñarme esas cosas. Sigo aprendiendo en Facebook, pero si no encuentro algo para aprender, iré a la universidad. Pero por ahora hay todo, y encima es gratis. Por eso no estoy seguro de que quiera ir.



¿Cómo fue el día que conociste al fundador de la compañía, Mark Zuckerberg?

En la película (La red social) lo muestran como alguien muy frío. Cuando lo conocí, él estaba en un cuarto de reuniones.



No tiene oficina. Su escritorio es igual al que tienen todos los empleados de la compañía.



Estaba con los pies en la mesa, jugando con una pelota. Yo no lo podía creer “¿Este es Mark Zuckerberg?”, dije. Me preguntó lo que quería hacer en el futuro. Es super buena gente, superhumano. Fue un sueño.

Ahora que tenés un escritorio igual al de él, ¿en qué estás trabajando actualmente?



Facebook tiene la aplicación más grande del mundo. 70% de los teléfonos tienen Facebook instalado.



Trabajo la mayor parte del tiempo en la aplicación. Esa aplicación tiene cientos de millones de personas. Si se coloca algo nuevo y hay un error para 1% de los usuarios, parece poco, pero eso son cientos de millones de personas.



Criticaste a iPhone por ser cerrado. ¿Cómo debe ser el teléfono del futuro?



Los lentes de contacto tendrán pantallas y los equipos de tu casa se conectarán a internet: luces, refrigerador, aire acondicionado. En el futuro, el teléfono desaparecerá. Volveremos a la comunicación humana de antes. También trabajo en algo secreto, que tendrá impacto en todo el mundo. Por ahora no puedo hablar de eso