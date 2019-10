“Con la nueva ley, la calidad de educación es muy buena”

¿Qué opina sobre los resultados de este estudio?

El Ministerio de Educación tiene su propio mecanismo de evaluación, que lo hace un organismo serio. Según estas mediciones, la calidad educativa es muy buena, ya que la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, con su nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, ha permitido avanzar en la educación regular. ¿Qué quiere decir esto?, que hoy por hoy la educación no es como antes. Antes esta se impartía sin ninguna metodología y era memorística. Ahora nosotros sí tenemos una metodología. Por eso creo que este estudio no es confiable. Lo que están queriendo es quizá manchar políticamente la aplicación de la ley.



En Latinoamérica somos el segundo país que estamos invirtiendo en la educación, lo cual es un avance.



¿En qué se basa la metodología que menciona?

Se basa en el aprendizaje significativo; en las experiencias, la teoría, práctica, la valoración y el producto. El aprendizaje-significado consiste en ir de lo particular a lo global. Por ejemplo, en primer grado de primaria para enseñar la lectura y escritura, los maestros parten de una palabra y a partir de ahí enseñan las vocales y sílabas. Esto muestra que la enseñanza dejó de ser memorísticas.



Maestros reclaman la falta de apoyo pedagógico...

Este nuevo modelo está siendo acompañado con políticas de incentivo, como el bono Juancito Pinto, que ha hecho bajar la deserción escolar; los maestros han logrado su licenciatura a través del Profocom y, además, han recibido material de apoyo, como su computadora.



Ningún otro Gobierno invirtió tanto en educación. Ahora no se puede exigir textos escolares porque precisamente ahí está la creatividad del maestro, de poder encontrar materiales de su entorno para usarlo en sus clases.