Enrique recibe ofertas y la Red Uno guarda silencio

El ex jefe nacional de prensa de Red Uno y expresentador del programa Que no me pierda aseguró que las dos estaciones televisivas que se comunicaron con él en el último tiempo para ofrecerle un contrato lo han vuelto a llamar después de hacerse pública su salida abrupta del canal naranja. “Incluso me han ofrecido la dirección de un periódico local”, afirmó Enrique Salazar a EL DEBER.



El periodista no quiso identificar a estos medios “por respeto”. Sin embargo, adelantó que se tomará un tiempo para definir su futuro laboral. “Siento que es muy pronto para tomar una decisión”, señaló.



Cabe recordar que Salazar fue despedido el viernes del canal que lo cobijó durante 12 años después de haber protagonizado una discusión en vivo con la ministra de Comunicación, Marianela Paco.

El comunicador aseveró que recibió el respaldo de diversas personalidades de distintas áreas.



Desde la Red Uno negaron cualquier tipo de declaración respecto al futuro de QNMP y el reemplazo de Salazar. Extraoficialmente se conoció que mañana el programa saldrá al aire con la conducción de César Galindo