Neruda, de Pablo Larraín, irá a los Óscar por Chile

La película Neruda del cineasta Pablo Larraín representará a Chile en los premios Óscar mientras que Aquí no ha pasado nada de Alejandro Fernández competirá en los Goya.



Neruda, la cinta inspirada en la persecución que vivió el Premio Nobel de Literatura en los años en que el partido comunista fue declarado ilegal, buscará una nominación en la categoría Mejor Película Extranjera de los Óscar. Aquí no ha pasado nada, se inspira en el caso de Martín Larraín, hijo de un político chileno que atropelló mortalmente a un campesino y se dio a la fuga.



Estrenada en Sundance 2016, el filme de Fernández obtuvo varios reconocimientos, entre ellos, el premio a Mejor Director en la Competencia Internacional del festival Sanfic.



Ambas películas están ahora en cartelera en Chile, por lo que el ministro de Cultura del país, Ernesto Ottone, espera que la nominación "impulse una mayor afluencia de espectadores a ver películas realizadas por los directores chilenos".



"Tenemos más público internacional viendo películas del país que chilenos. Nuestros filmes están teniendo un éxito fuera de nuestras fronteras que nosotros no hemos sabido apreciar en toda su dimensión", aseveró Ottone quien desde la residencia del embajador de España en Chile dio hoy a conocer las dos películas representantes del país austral en ambos galardones.



Con Neruda, Pablo Larraín postula por segundo año consecutivo a la estatuilla dorada tras buscar una nominación con El Club, una película que se adentra en una casa de penitencia en Chile en la que viven cuatro curas acusados de pederastia, vínculos con la represión de Pinochet y adopciones ilegales.



En tanto, Alejandro Fernández ya defendió a Chile en los Goya con Matar a un hombre, que relata la historia de un trabajador que, cansando de ser víctima de criminales, decide tomarse la justicia por su mano.

Asimismo, siete películas chilenas representarán la cinematografía de ese país en el Festival de San Sebastián en su 64 edición, que se celebrará entre el 16 y el 24 de septiembre.



Entre ellas, además de Neruda y Aquí no ha pasado nada, se encuentra Jesús de Fernando Guzzoni y el Cristo Ciego, de Christopher Murray.



Jesús recrea el "caso Zamudio", el brutal asesinato de un joven homosexual mientras que Cristo Ciego habla sobre la dura vida de quienes viven en el desierto chileno.