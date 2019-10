Vigilia insiste en bono y anuncia nuevas protestas

La caravana de las personas con discapacidad anticipa que masificarán su protesta en la ciudad de La Paz, tras un intento de diálogo fallido que terminó con hecho de violencia la noche del sábado. El Gobierno nacional reitera que es inviable el pago del bono mensual de 500 bolivianos que exigen.



"Sería ideal que nuestro hermano presidente Evo Morales nos reciba y nos diera un inicio de solución en nuestro pedido de la renta de 500 bolivianos mensuales", dijo David Cayio, dirigente nacional del sector a radio Fides.



El sábado un encuentro entre ministros y un grupo de la caravana no prosperó, debido a la exigencia de los movilizados del pago del beneficio económico. Incluso se llegó a la toma del auditorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ante lo cual la Policía tuvo que resguardar.



La víspera la ministra de Salud, Ariana Campero, reiteró que no es posible el pago del bono e invitó a los representantes de ese grupo de las personas con discapacidad a sumarse a la reunión que el Gobierno tendrá mañana con el otro sector, que no marchó y que logró un 42 puntos de acuerdo.



Se mantienen las vigilias en algunas de las capitales de departamentos y anticipan que llegarán a La Paz para reforzar las protestas, que cumplen 21 jornadas desde su ingreso a la ciudad y 35 desde que marcharon de Cochabamba.