Laura La Faye: "Jéssica siempre tendrá su lugar, yo vengo a ganarme el mío"

Laura La Faye sorprendió a sus seguidores con la noticia de que será la nueva 'mamá leona' en la quinta temporada de Esto es guerra (PAT). La expresentadora de Red Uno pasará a formar parte del reality de competencias, desde el 6 de marzo.

"Fue una noticia repentina, pero grata. En mis 13 años en la TV, tuve la oportunidad de trabajar en las redes más importantes, pero PAT era un desafío pendiente. Agradezco a la Red Uno por permitirme volver a las pantallas y confiar en mí, pero tenía que reinventarme y crecer. Aquí me han recibido como en casa", contó a SOCIALES.

Reemplazar a Jéssica Suárez, que condujo el programa en las cuatro temporadas anteriores, no será tarea fácil, lo reconoce. "El lugar de Jéssica siempre será el lugar de Jéssica, ella es una gran presentadora, pero yo vengo a ganar el mío dejando lo mejor que tengo en cada presentación. Me mostraré como soy y espero que la gente me acepte", expresó.

A pesar de su experiencia, confiesa que está nerviosa, pero que esa será su mayor motivación.