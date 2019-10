El Gobierno desafía al TSE y transmitirá proclamaciones

El Gobierno afirmó que no restringirá las transmisiones de actos públicos en los que se realizan proclamas abiertas en favor del referéndum por la repostulación del binomio presidencial; ayer, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, dijo que es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que debe garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos que se pronuncian en actos que organizan los propios movimientos sociales.



“El TSE tendrá que definir si garantiza la libertad de expresión de nuestro pueblo, de la ciudadanía, porque esos son las organizaciones, esa es nuestra gente; si su pensamiento se expresa en ese momento, tendrá que ser calificado por ellos, lo que nosotros hacemos es trabajar en el marco de la Constitución y respetando los derechos del pueblo”, dijo la ministra en contacto con los medios.



El sábado, canal 7 transmitió dos actos, el primero desde Cochabamba, donde se inició la campaña de cara a la reforma constitucional y donde estuvieron presentes las primeras autoridades y se hizo campaña de manera abierta y sin restricciones; el segundo acto fue por la tarde desde Oruro, donde se produjo un “encuentro” de pueblos indígenas y también se realizó propaganda en favor del Sí en el referéndum del 21 de febrero de 2016.



“Cómo haces para que la gente hable de lo que cree, para que el pueblo conozca otros lugares, entonces no pueden impedir su derecho de expresión y de integración (...) entonces nosotros hemos recurrido donde corresponde, hacer una impugnación ante el Tribunal Constitucional”, dijo la ministra cuando fue consultada sobre estos temas.



Las autoridades

En el TSE, la vocal Dunia Sandoval, indicó que hoy celebrarán una reunión de sala plena donde seguramente el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) informará sobre lo que sucedió el fin de semana y entre todos los vocales tomarán una decisión sobre las transmisiones que se realizaron a través del canal estatal; no obstante, también aclaró que el reglamento que elaboró el TSE para la propaganda rige a partir del 21 de enero y que en este tiempo los dos bloques, los del Sí y del No, pueden hacer campaña.



Los partidos opositores recurrieron al TSE en otras oportunidades y hasta el momento no se supo qué pasó con otras transmisiones del canal estatal y que fueron protestadas por los que impulsan el No en el referéndum constitucional.



Denuncias

El diputado Wilson Santamaría (UD) dijo que hoy, junto con otros colegas, presentará tres denuncias por esas transmisiones y añadió que no solo es el canal 7, sino que se inlcuye la red Patria Nueva, que es la radio estatal Illimani en alianza con la red de medios originarios que instaló el Gobierno a lo largo de todo el país.



Explicó que ellos hicieron un seguimiento desde Cochabamba y que la radio Kausachun Coca generó la señal para que transmita la red de radios, lo que significa un uso de bienes del Estado.



La diputada María Calcina (UD) recordó que hasta el momento, ninguna instancia judicial falló en contra del Gobierno y la que lo hizo se ganó un proceso y por tanto es la muestra de cómo manejarán las denuncias que hagan sus correligionarios