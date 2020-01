Quintana no comenta sobre Zapata y dice que su salida es una 'tregua'

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, posesionado hoy como nuevo embajador de Bolivia en Cuba, evitó comentar sobre el juicio contra Gabriela Zapata, que hoy llega a su fin. Calificó como una "tregua" su salida del país y arremetió contra opositores.

"No voy a responder preguntas que no sean del área que hoy día me compete gestionar. No tengo ninguna opinión, eso discurre por la vía judicial, por lo tanto es la vía judicial la que se hará cargo de ese tipo de asuntos. No, no voy a comentar", declaró el nuevo representante.

Minutos después de su posesión accedió a responder algunas preguntas de EL DEBER y reveló que la decisión de enviarlo a La Habana fue tomada por el presidente Evo Morales, sin embargo, anticipó que retornará.

"Es un paréntesis, si algo sé hacer es aprovechar la tregua para aprender y las treguas son buenas, es una pausa que no desacelera ni el compromiso ni la mística y menos el trabajo revolucionario en favor del pueblo boliviano", manifestó el hombre fuerte del Gobierno nacional.

Sostuvo que el concepto de "tregua" lo asocia a una "paz negociada" y detalló que "estamos estamos en régimen democrático, la tregua exige también una concepción plural de la paz".

Consultado sobre la reacción de opositores, que ven como un "exilio dorado" su salida, Quintana explicó que "la verdad es que me da hasta flojera responder a la oposición, si tuvieran ideas propias, respondería con mucho respeto, pero como son bufones a sueldo y a tiempo completo, la verdad es que tengo mucha flojera".

Dentro de algunas horas se leerá la sentencia contra Gabriela Zapata y otros cinco involucrados en el proceso judicial. El exministro de la Presidencia fue en su momento relacionado con la expareja del presidente Morales; se presentó a declarar e incluso puso a disposición de la Fiscalía su celular para demostrar que no se mensajeba con la exgerente de la empresa China CAMC.