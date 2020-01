Evo ve que profesionales serán futuros presidentes

"Yo estoy seguro que nunca más va a haber un presidente que no sea profesional", afirmó el presidente Evo Morales durante la entrega de la nueva infraestructura para Instituto Superior de Comercio, en el departamento de Oruro.



La autoridad explicó que "la educación es la liberación, la educación es para mejorar la calidad humana" e insistió que "también es importante la conciencia social, saber como se ha vivido, combinar la capacidad profesional y la conciencia social para desarrollo de nuestra querida Bolivia".



El mandatario reiteró que los temas educativos son de responsabilidad de los gobiernos municipales, "pero no por eso no vamos a atender y mejorar", sostuvo ante la insistencia de los estudiantes para que hayan más obras en esa región del país.



Morales recibió varios títulos "Honoris Causa" por parte de universidades nacionales e internacionales, por su liderazgo. En octubre de 2015, reveló sostuvo: "ustedes saben, no he podido ni siquiera acabar bachiller, no me arrepiento hermanas y hermanos".



También existió polémica en el país por el grado académico del vicepresidente, Álvaro García Linera, quien en varios documentos figura como "licenciado", pese a no lograra finalizar sus estudios. En su biografía figuraba con pregrado y postgrado en Matemáticas.