Cristina Fernández espera que los argentinos no la necesiten en 2019

La presidenta argentina, Cristina Fernández, a quien la Constitución le impide presentarse a la reelección en los comicios de este año, dijo este martes que espera que su sucesor siga "haciendo más y mejor las cosas" y que los argentinos no la necesiten en 2019, cuando tiene opción de volver a postularse.



"Yo espero que no, lo de 2019. ¿Sabés por qué? Porque significa que después de mí va a venir alguien que va a seguir haciendo más y mejor las cosas y por lo tanto no me van a necesitar ni a mí ni a nadie en el 2019", dijo Fernández, presidenta desde 2007 y quien tiene vetado por ley presentarse como candidata a una segunda reelección consecutiva.



Las declaraciones de la mandataria, reelegida en el 2011, tuvieron lugar este martes durante una videoconferencia con el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina, quien le pidió que vuelva a presentarse como candidata a presidenta en 2019.



La Constitución de Argentina establece que un presidente puede ser reelegido por una vez de forma consecutiva, tras lo cual puede volver a optar al cargo pero con el intervalo de un período.



"Ese es el país que yo quiero. Que no necesiten a nadie. Porque las cosas se sigan haciendo bien porque es la única manera de cambiar estructural y culturalmente un país", continuó.



Las elecciones presidenciales en Argentina se realizarán el próximo 25 de octubre, con los candidatos que surjan de las primarias del 9 de agosto.



"Ojalá que en el 2019 esté haciendo, no sé, lo que a mí me gusta.

Por ahí otras cosas y demás", agregó la presidenta desde el Museo

del Bicentenario de Buenos Aires.