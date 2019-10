J.K. Rowling publicará un relato en internet

La escritora británica J.K. Rowling anunció este lunes que publicará esta semana en su página web un nuevo relato inspirado en el universo de Harry Potter, "Historia de la magia en Norteamérica".



Rowling divulgará en cuatro entregas, entre mañana y el viernes, una narración que avanzará algo del contexto en el que se moverán los personajes de "Fantastic Beasts and Where to Find Them", la película protagonizada por el actor Eddie Redmayne cuyo estreno está previsto para noviembre.



En las últimas semanas se han conocido algunos de los detalles del mundo fantástico en el que Rowling, guionista del filme, situará la acción.

La escuela de magia norteamericana de Ilvermorny jugará un papel relevante en la nueva trama, aunque también habrá jóvenes estudiantes de diversos tipos de conjuros en Brasil (Castelobruxo), Japón (Mahoutokoro) y África (Ugadou).



Se ha revelado asimismo que la película, primera entrega de una trilogía, tendrá como personaje central a Newt Scamander, un viajero experto en el estudio de criaturas mágicas.



La labor de Scamander le llevará a escribir el libro de texto sobre esa materia que aparece en "Harry Potter and the Philosopher"s Stone") ("Harry Potter y la piedra filosofal"), la primera novela del niño mago, publicada en 1997.



La cinta estará dirigida por David Yates, autor de las cuatro últimas entregas cinematográficas de Harry Potter, y producida por David Heyman, colaborador habitual en los proyectos de Rowling para la gran pantalla.