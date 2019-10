Empadronarse le toma apenas cinco minutos

Este lunes 30 de noviembre se cierra el plazo para que las personas puedan registrarse en el padrón biométrico a fin de votar en el referendo previsto del 21 de febrero en el que se decidirá si se realiza o no una modificación parcial a la Constitución que permita la repostulación de los gobernantes actuales en el país.



EL DEBER llegó hasta un punto de registro y constató lo fácil que resulta cumplir con este requisito de empadronamiento, siempre y cuando no haya una larga fila que demore el inicio del proceso.



En todo caso, una vez se haya ingresado a la sala se debe enseñar la cédula de identidad al personero de Registro Civil; este anota tus datos en un formulario, proceden a sacarte una fotografía y registran tu huella dactilar.



Una vez hayas verificado que todo está correcto, se firma el documento y luego se te entrega una copia del mismo. Todo este proceso puede demorar solo cinco minutos.



¿Quiénes deben empadronarse?



El Tribunal Supremo Electoral ha emitido comunicados que indican que las personas que hayan cumplido o cumplirán 18 años hasta el 21 de febrero deben asistir a registrarse.



También los que no están registrados en el padrón o que hayan cambiado de domicilio y ahora viven en otro lugar, municipio, ciudad o departamento.



Otros que deben empadronarse también son las y los extranjeros naturalizadas que no hayan participado en procesos electorales.