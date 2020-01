Bolivia pide a la ONU que vea violaciones en Chile

Bolivia solicitará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la elaboración de un informe sobre la situación que afrontan los trabajadores de países sin litoral en su tránsito por terceros países, a raíz de la reacción de Chile ante las denuncias del presidente Evo Morales por el abuso a transportistas en puertos de Arica y Antofagasta.



"El próximo paso que va a dar Bolivia es pedir al Consejo de Derechos Humanos que proceda a la elaboración de un reporte de la situación que afrontan los trabajadores de países sin litoral en su tránsito por terceros países", afirmó el canciller David Choquehuanca en conferencia de prensa.



El primer mandatario nacional aprovechó aprovechó las sesiones del Consejo en Ginebra para señalar que "está claro que el gobierno y las autoridades chilenas violan de manera sistemática los derechos humanos de bolivianas y bolivianos transportistas en territorio chileno".



"Si el Gobierno de Chile está tan seguro, no debe oponerse a este informe, si el Gobierno de Chile respeta los derechos humanos, esperemos que no se oponga a la elaboración de este reporte independiente", agregó el jefe de la diplomacia boliviana.



Choquehuanca informó además que el Gobierno responderá por escrito a las dos quejas de Chile por las intervenciones de Morales en los dos foros de Naciones Unidas. "Estamos tranquilos y no tenemos porque preocuparnos", enfatizó.



Explicó que "el canciller (de Chile) es poco amistoso con Bolivia", a tiempo de lamentar la actitud de Heraldo Muñoz al afirmar que Evo le "falta el respeto" a la ONU. Concluyó que "más de 1.500 transportistas quedaron desprotegidos" por las medidas del Gobierno de Santiago.