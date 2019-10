El 10% de las empresas aún no pagó retroactivo

Aníbal Melgar, jefe de la Dirección Departamental del Trabajo en Santa Cruz, ha informado que el 10% de las empresas privadas todavía no cumpló con el pago del incremento salarial retroactivo del 8,5%. La autoridad afirmó que notificarán y denunciarán a los infractores ante el juzgado del trabajo.



De acuerdo a la institución, en Santa Cruz existen al menos 7.300 empresas privadas inscritas, de ellas se estima que al menos 700 empresas, entre ellas medianas y pequeñas empresas, no han cumplido con el beneficio laboral.



“Casi un 90% de las empresas del sector privado han cumplido el pago del retroactivo, el 10% que no lo hizo serán sujetas a un seguimiento y su correspondiente verificación a través de las inspecciones y vamos a hacer la denuncia por infracción a la ley social ante el juzgado del trabajo”, afirmó Melgar.



El Decreto Supremo 2346 dispone el pago retroactivo del incremento salarial del 8,5% al haber básico y del 15% al salario mínimo nacional.