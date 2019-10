Samuel pidió a Kuczynski 'rol más activo' por el mar

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, instó al nuevo presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tener un rol más activo en el diferendo marítimo que Bolivia sostiene con Chile. Informó que en agosto llegará al país para sostener el Gabinete binacional de ministros.



"Hemos hablado del tema del mar, yo le he mencionado que los bolivianos esperamos que Perú tenga un rol más activo, que pueda participar en el diálogo. Cualquier acuerdo que se pueda tener con Chile, pasa por el Perú", aseveró el opositor en conferencia de prensa.



De forma cauta, Doria Medina dijo que "es muy difícil poner palabras en un presidente electo, creo que en su momento él comentará algo al respecto. Unos 30 minutos hablamos de temas económicos y en 15 hemos hablado del tema del mar".



Consideró también que "viendo la acción de ambos cancilleres, de Bolivia y Chile, creo que debe tener lugar un diálogo para acercarnos más y no separarnos, porque todos nos vamos a ver afectados si eso pasa. Yo creo que está claro que incluso, después de La Haya, tendremos que dialogar con Chile. Cuando más rápido se pueda dialogar con Chile, mejor".



Ante las críticas sobre su viaje a Estados Unidos (EEUU) para asistir a la Convención del Partido Demócrata, Samuel sostuvo que "si algún oficialista habla del hecho que me vaya a reunir con muchos políticos norteamericanos, les diré que estoy planteando retornar al mercado notermaericano, sobre todo con nuestros textiles. El tema no es ATPDA, es la posibilidad que Bolivia tenga facilidad para ingresar al mercado norteamericano".