Un menor es condenado en Austria a dos años de cárcel por yihadismo

Un Tribunal austríaco condenó este martes a un pena de dos años de cárcel a un joven yihadista de tan solo 14 años de edad, que no solo quería participar en la guerra de Siria sino que tenía planes de cometer atentados terroristas en Viena.



El acusado, un ciudadano turco que vive en Austria desde hace ocho años, deberá pasar al menos ocho meses en prisión y solo podrá salir en libertad condicional si se somete a una psicoterapia, informa hoy la emisora pública ORF.



La sentencia, que aún no es firme, fue emitida hoy por un tribunal regional de Sankt Poelten, la capital del estado federado de la Baja Austria, al oeste de Viena.



Tras el divorcio de sus padres, el joven empezó a ver en internet vídeos de propaganda del grupo terrorista Estado Islámico que buscaba reclutar a combatientes extranjeros en países occidentales.



El chico tomó entonces la decisión de querer ir a Siria, aunque un contacto en Viena le indicó que también en Austria podría participar en la "guerra santa".



Por eso, buscó en internet instrucciones sobre cómo fabricar bombas y juntó información logística para cometer un atentado contra la Westbahnhof, una de las dos grandes estaciones ferroviarias en la capital austríaca.



Pero ante el creciente radicalismo islamista del joven, su escuela lo denunció a finales del año pasado y tras confesar sus planes terroristas en un interrogatorio policial, el chico fue detenido y puesto en prisión preventiva.



Éste no es el único caso de un joven detenido en Austria por supuesta colaboración con grupos yihadistas.



Una chica de 16 años se encuentra desde hoy en el banquillo de los acusados por haber intentado viajar a Siria a la zona de conflicto.



Y a finales de marzo, la policía austríaca detuvo en el aeropuerto de Viena a otro joven de 16 años, convertido al islam pocos meses antes, tras su regreso de Siria, donde luchó en la guerra civil y fue gravemente herido.