Intervienen explotación ilegal de oro en Pando

Un operativo conjunto terminó con el decomiso de 18 balsas auríferas que operaban de manera ilegal en el río Madre de Dios. La tarea se realizó por la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Gobernación de Pando, el Ministerio Público, la Autoridad Jurisdiccional Minera y el Comando Estratégico Operacional Amazónico.



"Debido a denuncias de los comunarios por la contaminación del río, las instituciones del Estado bajo la coordinación de Ademaf y la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Pando procedieron al operativo", explica un boletín institucional.



Según la intervención en el sector, existen personas involucradas que contaminan las aguas del río con mercurio y violan leyes descritas en la Constitución Política del Estado (CPE), razón que deparó la acción oportuna.



El gobernador del departamento de Pando, Luis Adolfo Flores, reveló que las balsas secuestradas no tenían la autorización de la Secretaría de la Madre Tierra, por lo tanto no aportan al Estado y solo generan réditos a quienes explotan ilegalmente el mineral.



"Nuestra obligación es cuidar el medio ambiente, estas personas no estaban autorizadas para explotar el oro, estaban dañando a nuestro medio ambiente, la obligación de toda persona que se beneficia de los recursos naturales del Estado es aportar a través de las regalías", dijo la autoridad.



Actualmente, 300 balsas son las que cuentan con permiso de circulación para la explotación del oro en el río Madre de Dios y se anticipa nuevos operativos para terminar con la actividad ilícita.