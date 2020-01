Valverde transmite desde Argentina y escribe un libro

El comunicador social Carlos Valverde, que se encuentra en Argentina desde finales de mayo, retomó la conducción de su programa radial “Antes que sea tarde”, pero esta vez desde el vecino país a través de la aplicación Periscope. El periodista salió del país a finales de mayo, después que el Gobierno lo acusó de haber mentido e intentado desestabilizar el Gobierno de Evo Morales.



Valverde, en entrevista con EL DEBER, confirmó hoy su decisión de continuar con el programa radial al vivo, espacio en el que durante las anteriores semanas se ha estado reproduciendo lo difundido en el programa de televisión, también de Valverde, pero que ahora lo conducen la politóloga Susana Seleme y la periodista Maggy Talavera.



“Desde este lunes he estado abriendo el programa, contesto llamadas y mando al corte. La próxima semana intentaré que sea durante una hora”, explicó. El programa dura en total una hora y media.



Hace unos meses, Valverde había denunciado el supuesto tráfico de influencias en el que estaría involucrado el presidente Morales y la existencia de un presunto hijo de él con Gabriela Zapata; sin embargo, hace poco dijo que tuvo acceso a información que demuestra que ese hijo no existe.



Valverde adelantó este miércoles que después de hacer declaraciones a medios internacionales, ha iniciado contactos con editores argentinos para sacar a la venta un nuevo libro que está redactando, dedicado específicamente la política en Bolivia. “El libro analiza al presidente Evo Morales en esta construcción del mito que se pretende. De eso se trata esta obra, de contrastar el mito con la realidad”, dijo el periodista.



Consultado sobre cómo describiría al presidente en su nuevo libro, Valverde respondió: “Como un político más. Él debía cerrar la puerta de la vieja forma de hacer política, debía cerrarla por fuera, lamentablemente la cerró por dentro. Supongo que la nueva manera de hacer política todavía no llega al país”.



Sin embargo, descartó totalmente que vaya a incluir algo del caso Zapata, porque considera que “este caso no es política. El Gobierno de Morales es política, Zapata no”.



“Escribo unas cuatro horas al día y leo sobre el tema e investigo unas dos a tres horas. Voy bien. Si todo sale como espero, diría que en unos dos meses estará listo para la revisión del editor”, puntualizó.



Valverde ratificó que no piensa pedir asilo en Argentina, porque no ve razones para hacerlo.