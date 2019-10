Cocarico dice que Samuel le tiene 'miedo' al pueblo

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó que el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, tiene miedo a la voluntad del pueblo, y por eso pide la suspensión del referendo del 21 de febrero.



"Una actitud desesperada de Samuel Doria Medina, en un momento estaban seguros y ahora no. Tienen miedo a la voluntad del pueblo, tienen miedo a la democracia", dijo la autoridad a su salida de la reunión de Gabinete.



Ayer el empresario y político opositor pidió al presidente, Evo Morales, suspender la consulta ciudadana, referida a la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para quedar habilitados a una nueva reelección.



"No es el presidente el que ha promovido su propia reelección, son las organizaciones sociales. El pedido de Samuel Doria Medina es inadecuado, debería solicitar a las organizaciones sociales, parece que tiene miedo a la democracia, y no debería tener miedo a la voluntad de la población", ratificó el ministro.



Doria Medina dijo que el Estado ahorraría 148 millones de bolivianos paralizando el referendo y anticipó que Morales sufrirá una derrota en las urnas, tal como sucedió con Cristina Fernández en Argentina y Nicolás Maduro en Venezuela.



"Hay diferencias entre Venezuela, Argentina y Bolivia, nosotros hemos tenido un manejo económico adecuado, por eso seguimos creciendo, hacen una mala interpretación los opositores porque tienen miedo que el pueblo va a apoyar al Sí", concluyó Cocarico.