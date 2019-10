Inmovilizan recursos a seis gobernaciones y 174 alcaldías

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, determinó congelar a partir de hoy las cuentas fiscales de seis gobernaciones y 174 municipios del territorio nacional.



Los argumentos para inmovilizar los recursos fiscales son porque las entidades territorioales autónomas incumplieron la Ley 1178 (art.27, inciso e); la Ley 062 (Art. 22); el decreto supremo 28421; las normas básicas del sistema de contabilidad integrada y el comunicado de presentación de estados financieros de 2014 exigido por el Ministerio del ramo el 11 de enero de 2015.



“Los recursos de las cuentas corrientes fiscales y libretas de las cuentas únicas de las entidades territoriales autónomas citadas serán inmovilizados a partir del día lunes 13 de abril de 2015, por la no presentación de documentación referente a los estados financieros de 2014 y/o informes de auditoría interna y/o auditoría operativa (entidades beneficiarias de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH)”, enfatiza el comunicado de la cartera de Estado.

Los gobiernos departamentales afectados son: Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Pando.



Entre los gobiernos municipales figuran 32 de Oruro; seis de Beni, entre el que destaca Trinidad; cinco de Tarija; cinco de Chuquisaca; 65 de La Paz; 38 de Santa Cruz; 30 de Potosí; 44 de Cochabamba y 14 de Pando.

Lo que asombra son las principales gobernaciones del país como La Paz y Cochabamba, además de sus municipios capitalinos.



Preocupación de municipios

Algunos analistas consideran que la norma se hizo para cumplirla. Aseguran que en este caso algunas gobernaciones y alcaldías han incumplido sus deberes y deberán enmendar sus errores.



La Alcaldía de San José, a través de la alcaldesa Gaby Nogales, dijo desconocer tal situación. En tanto, el director de la unidad de Finanzas, Freddy Ardaya, indicó que no recibieron ningún comunicado oficial. Informó de que el municipio presentó sus estados financieros de 2014.

Por su lado, el alcalde electo de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado, expresó su preocupación por el asunto, pues puede afectar al desarrollo de su región.



“En este momento estamos trabajando en el tema de transición y lamentablemente la Alcaldía no nos ha entregado los informes económicos. Hemos solicitado un informe y buscamos conocer una radiografía del estado financiero. En los últimos meses han sustraído cerca de Bs 8 millones de la Alcaldía, y nadie quiere hacerse responsable de la irregularidad”, dijo Hurtado.



El alcalde de Minero, Freddy Rivero, sostuvo que se presentaron los estados financieros de 2014 dentro de los plazos establecidos, incluso asegura que su auditor interno viajó a la ciudad de La Paz a presentarlos en persona.



Otras autoridades no pudieron ser contactadas, entre ellas las de La Paz y Cochabamba.

A fines del año pasado, el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Saúl Cruz, admitió que la mayoría de los municipios del departamento de Cochabamba bordeaba apenas el 45% de ejecución presupuestaria. En la oportunidad se identificaron 15 problemas que inciden en el desempeño de las alcaldías.



Entre los obstáculos figuran: la burocracia en los trámites administrativos, problemas con la conexión a internet, inconvenientes con el sistema (lento, saturado), falta de personal capacitado, falta de socialización de las nuevas normas nacionales a los municipios de parte del Ministerio de Economía.



Los municipios también se quejaron por las restricciones en el uso de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), debido a que estos solo pueden ser destinados para gastos en seguridad ciudadana, educación, desarrollo productivo y salud.



Cabe recordar que las gobernaciones, municipios y las universidades públicas tienen acumulados en caja y bancos al 31 de diciembre de 2014 unos $us 2.000 millones, de acuerdo con informaciones oficiales