Noruega quiere prohibir y sancionar la mendicidad

El Gobierno noruego ultima una reforma legal para prohibir la mendicidad en todo el país, con multas e incluso penas de cárcel, que podría entrar en vigor en unos meses y que ha recibido críticas de varios partidos y de distintas organizaciones.



Los impulsores de la reforma la defienden porque, a su juicio, la mendicidad se ha vuelto más agresiva en los últimos años, lo que conlleva un aumento de la criminalidad y de delitos, como el tráfico de seres humanos.



"Es importante tener en cuenta el trasfondo. Se adopta a causa del vínculo con la criminalidad organizada, no se trata de que no soportemos ver a gente pedir o pasarlo mal", declaró la primera ministra conservadora, Erna Solberg, hace meses, cuando se abrió la posibilidad de prohibiciones locales.



Existen lugares para mendigar



Ante las presiones de la derecha, el anterior gobierno rojiverde aprobó en 2013 que los municipios pudieran fijar condiciones para pedir dinero en lugares públicos y que la policía elaborara registros con las personas que se dedicaban a la mendicidad.



Tras su triunfo electoral meses después, los conservadores y la derecha xenófoba intensificaron los esfuerzos para restaurar la prohibición a escala nacional, abolida en 2005.



"Entonces muchos de los que pedían eran toxicómanos noruegos con problemas graves, mientras que los últimos años ha aumentado el número de mendigos, sobre todo de extranjeros", ha dicho el ministro de Justicia, Anders Anundsen, en alusión a la situación en 2005.



El Gobierno se ha asegurado de nuevo el apoyo de los centristas, a cambio de más dinero para medidas sociales, como la aprobación de una partida extraordinaria para mejorar las condiciones de los gitanos en Rumanía, de donde procede una parte de los mendigos.



La prohibición puede traer consecuencias



La reforma podría tener consecuencias para la estabilidad del Gobierno noruego, que goza de mayoría parlamentaria gracias al apoyo de dos formaciones de centro, el Partido Liberal y el Partido Cristianodemócrata, opuestos a la nueva medida.



"Quiero avisar al Gobierno de que tiene un pacto de colaboración y de que estamos en contra de una prohibición de ese tipo. Deberían escucharnos en vez de dar un rodeo como han hecho con el Partido Centrista", ha amenazado el diputado cristianodemócrata Geir Bekkevold.