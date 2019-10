YPFB prevé incrementar producción de gas un 12%

El presidente de YPFB, Guillermo Achá aseguró que la estatal petrolera se prepara para incrementar la capacidad de producción en un 12% con el ingreso de la producción proveniente del campo Ipati Aquío (Incahuasi), que aportara 6,7 millones de metros cúbicos día de gas (MMm3/d), desde julio de este año, con lo cual no habrá problemas para cumplir los volúmenes contractuales a Argentina.



"El ingreso de Incahuasi a pesar de los comentarios vertidos sobre la producción nacional de gas, ratifica que año a año, desde el 2006, Bolivia ha podido incrementar su producción de gas natural, y este 2016 no será la excepción", dijo Achá.



Con respecto a las necesidades de importación de Argentina, el ejecutivo indicó que debe considerarse que una de las particularidades de la demanda de gas de Argentina es su estacionalidad. La demanda de gas natural se incrementa considerablemente en el periodo de invierno, explicada por un mayor consumo del sector residencial, periodo en el cual las importaciones de GNL por parte de Enarsa se incrementan considerablemente para poder cubrir estos requerimientos.



Cabe señalar que a pesar de que Enarsa, en el periodo de invierno cuenta con mayores volúmenes de gas natural a través de mayores importaciones de GNL aun así debe cubrir el exceso de demanda con combustibles líquidos como los fuels, que generalmente son utilizados por el sector eléctrico, generando para esta empresa estatal mayores erogaciones de recursos que las mismas importaciones de gas natural procedentes de Bolivia o a través de GNL, según YPFB.



Dentro de este marco, de acuerdo a la información de la prensa argentina los volúmenes importados procedentes de Chile reemplazarían 400.000 mc de gasoil de los 900.000 m3 que estaban previstos de ser importados por Cammesa para los próximos meses.



El precio del gas exportado a la Argentina para el trimestre anterior fue de $us 3,88 el millar de (MMbtu).