Angelina Jolie y Brad Pitt, devastados por su hija

Al parecer, no todo va bien para Angelina Jolie y Brad Pitt. Primero fueron los rumores sobre su divorcio y ahora el supuesto pedido de su hija adoptiva, quien ya no estaría cómoda viviendo con ellos y quiere regresar con su madre biológica.



Esta información ha sido difundida por “The National Enquirer”, tabloide estadounidense que cita fuentes cercanas a la pareja que aseguran que Zahara Jolie-Pitt, de 10 años, no quiere seguir con sus padre adoptivos y prefiere irse a vivir con su verdadera madre.



La decisión de la pequeña, según las fuentes, tendría devastada y preocupada a la dupla de actores, ya que, además de la presión, la adopción de Zahara en África no habría sido legal, por lo que la madre biológica amenazaba con quitarle la potestad.



Y es que según el periódico, a Angelina le mintieron diciéndole que la madre de Zahara murió de sida, algo que permitió la adopción, pero ahora que se sabe que está viva las cosas cambian.