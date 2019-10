La Habana será declarada Ciudad Maravilla

La Habana recibirá el próximo 7 de junio el reconocimiento que le confiere la condición de "Ciudad Maravilla" de parte de la fundación "New Seven Wonders". Esto le convierte además en una de las urbes "hermanas" de La Paz, que también logró este galardón.



La capital de Cuba, al igual que la ciudad sede de Gobierno de Bolivia y otras cinco ciudades, fueron reconocidas el 7 de diciembre de 2014 durante el tercer concurso organizado por la citada fundación sueca.



Según resume la agencia cubana PL, a la singular distinción aspiraron 1.200 ciudades de 220 países y la capital cubana clasificó, además, entre las 25 localidades más fotografiadas del planeta, y ocupó el puesto número 21 del ranking hecho público por el portal digital Shigstmap.



Beirut (Líbano), Doha (Katar), Durban (Sudáfrica), Kuala Lumpur (Malasia), y Vigan (Filipinas), completan la lista de las siete Ciudades Maravilla del Mundo, según New Seven Wonders Foundation.



Fundada el 16 de noviembre de 1519, La Habana es una ciudad ecléctica que abriga en su seno una diversa cultura matizada por las huellas de los colonizadores españoles, los esclavos africanos y la comunidad indígena nativa.



Aunque hay varias hipótesis sobre el origen de su nombre, la hipótesis más aceptada lo relaciona con un cacique taíno llamado Habaguanex.



Con una superficie de 721 km², La Habana se erige como una de los atractivos turísticos más notables del Caribe, no solo por la belleza de sus playas y paisajes naturales, sino por el arte que se respira en sus calles.